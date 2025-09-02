Tolerance.ca
Les suicides représentent un décès sur cent dans le monde, selon l’OMS

Alors que plus d’un milliard d’êtres humains souffrent de troubles mentaux, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle l’ampleur d’un fléau trop souvent relégué dans l’ombre. Le suicide représente à lui seul 1 % des décès à l’échelle mondiale. 


© Nations Unies -
