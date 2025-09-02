Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Malgré ses coûts appréhendés, le dossier de santé numérique, amélioré par l’IA, est essentiel

par Martin Cousineau, Professeur agrégé au Département de gestion des opérations et de la logistique, HEC Montréal
lyse Langlois, professor
Marianne Ozkan, Doctorante en droit, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Marie-Pierre Gagnon, Professeure titulaire en sciences infirmières, Université Laval
Malgré ses coûts, l’implantation du Dossier santé numérique offre une possibilité unique d’exploiter de grands volumes de données pour favoriser l’amélioration de la santé.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Cameroun : l’ONU dénonce les restrictions de l’espace civique à l’approche de la présidentielle
~ Les suicides représentent un décès sur cent dans le monde, selon l’OMS
~ Les cartes du monde représentent mal la taille de l'Afrique : pourquoi il est important de corriger cela
~ Octavia Hill : un combat pionnier pour l’environnement des plus pauvres
~ L’Égypte face à la guerre à Gaza : un délicat jeu d’équilibre
~ Auto-édition : une multiplication de livres générés par IA ?
~ Guerres, IA, cryptomonnaie, immigration, démographie : les défis de l’économie mondiale pour 2026
~ Pourquoi enseigner l’éducation financière à l’école
~ L’Indonésie en révolte face aux violences policières
~ Les autocrates n’agissent plus comme Hitler ou Staline, ils gouvernent par la manipulation
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter