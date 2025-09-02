Les cartes du monde représentent mal la taille de l'Afrique : pourquoi il est important de corriger cela
par Jack Swab, Assistant Professor Department of Geography & Sustainability, University of Tennessee
Derek H. Alderman, Chancellor's Professor of Geography, University of Tennessee
L'Union africaine a approuvé la campagne #CorrectTheMap (corriger la carte), qui appelle les Nations unies et la communauté internationale à utiliser à adopter une autre représentation du monde. La campagne compte actuellement plus de 7 700 signatures.
La carte la plus couramment utilisée est appelée projection de Mercator. Les projections…
mardi 2 septembre 2025