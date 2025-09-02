Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les cartes du monde représentent mal la taille de l'Afrique : pourquoi il est important de corriger cela

par Jack Swab, Assistant Professor Department of Geography & Sustainability, University of Tennessee
Derek H. Alderman, Chancellor's Professor of Geography, University of Tennessee
L'Union africaine a approuvé la campagne #CorrectTheMap (corriger la carte), qui appelle les Nations unies et la communauté internationale à utiliser à adopter une autre représentation du monde. La campagne compte actuellement plus de 7 700 signatures.

La carte la plus couramment utilisée est appelée projection de Mercator. Les projections…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
