Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie. Une nouvelle enquête révèle que les forces gouvernementales et affiliées ont exécuté de manière extrajudiciaire des dizaines de Druzes à Soueïda

par Amnesty International
Le gouvernement syrien doit amener les membres des forces de sécurité et des forces armées gouvernementales, ainsi que ceux des forces affiliées, à rendre des comptes pour l'exécution extrajudiciaire d'hommes et de femmes druzes à Soueïda, a déclaré Amnesty International. L'organisation a recueilli de nouvelles preuves accablantes attestant que les forces gouvernementales et affiliées se […]


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
