Syrie. Une nouvelle enquête révèle que les forces gouvernementales et affiliées ont exécuté de manière extrajudiciaire des dizaines de Druzes à Soueïda

par Amnesty International

Le gouvernement syrien doit amener les membres des forces de sécurité et des forces armées gouvernementales, ainsi que ceux des forces affiliées, à rendre des comptes pour l'exécution extrajudiciaire d'hommes et de femmes druzes à Soueïda, a déclaré Amnesty International. L'organisation a recueilli de nouvelles preuves accablantes attestant que les forces gouvernementales et affiliées se […]



