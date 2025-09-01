Yémen : l’ONU dénonce l’enlèvement de 11 de ses employés

La tension au Yémen a franchi un nouveau seuil, durant le weekend. Le Secrétaire général de l’ONU a condamné « avec la plus grande fermeté » l’arrestation arbitraire d’au moins 11 membres du personnel onusien, dimanche 31 août, par les autorités de facto houthistes dans les zones sous leur contrôle.



