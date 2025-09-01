Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Yémen : l’ONU dénonce l’enlèvement de 11 de ses employés

La tension au Yémen a franchi un nouveau seuil, durant le weekend. Le Secrétaire général de l’ONU a condamné « avec la plus grande fermeté » l’arrestation arbitraire d’au moins 11 membres du personnel onusien, dimanche 31 août, par les autorités de facto houthistes dans les zones sous leur contrôle. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Afghanistan : un séisme meurtrier anéantit des villages entiers ; l'ONU se mobilise
~ En Chine, le chef de l'ONU appelle à « mettre les peuples au premier plan »
~ La Chine peut-elle relever les défis liés au développement durable en modifiant les habitudes alimentaires de sa population ?
~ Budget Bayrou : voter la confiance, puis l’amender peut être une bonne option
~ Alsace, Vosges, Alpes-Maritimes : ces campagnes françaises qui innovent
~ Corée du Nord : comment la logistique déjoue les obstacles
~ Changer l’enseignement des maths : Peut-on s’inspirer de l’école allemande ?
~ Drones et robots tueurs dans la guerre : soldat ou algorithme, qui décidera de la vie et de la mort demain ?
~ États-Unis : comment le nationalisme blanc cherche à imposer ses idées à travers la Cour suprême
~ « Le fact-checking » suffit-il à garantir une objectivité journalistique ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter