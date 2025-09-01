Afghanistan : un séisme meurtrier anéantit des villages entiers ; l'ONU se mobilise

Un tremblement de terre de magnitude 6 a frappé dans la nuit de dimanche à lundi l’est de l’Afghanistan, faisant au moins 800 morts, selon un premier bilan, et rasant des villages entiers. Dans un pays déjà ravagé par des décennies de guerre et de catastrophes naturelles, la secousse a réveillé l’angoisse des grandes tragédies sismiques.



