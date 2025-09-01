En Chine, le chef de l'ONU appelle à « mettre les peuples au premier plan »

Réunis lundi à Tianjin, en Chine, les dirigeants d’une dizaine de pays membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ont entendu lundi un appel sans détour du Secrétaire général de l’ONU. Devant cette structure eurasienne de coopération sécuritaire, António Guterres a décrit un monde en bascule, fracturé par les guerres, la dette et le dérèglement climatique.



