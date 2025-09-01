Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La Chine peut-elle relever les défis liés au développement durable en modifiant les habitudes alimentaires de sa population ?

par Corinne Molton
La loi chinoise contre le gaspillage alimentaire contrôle et sanctionne principalement les secteurs de la restauration et des médias par le biais d'amendes pour avoir trompé les consommateurs ou favorisé le gaspillage. Dans cette optique, les « mukbangs» sont devenus l'une des cibles de la répression.


Lire l'article complet

© Global Voices -
