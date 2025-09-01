La Chine peut-elle relever les défis liés au développement durable en modifiant les habitudes alimentaires de sa population ?

par Corinne Molton

La loi chinoise contre le gaspillage alimentaire contrôle et sanctionne principalement les secteurs de la restauration et des médias par le biais d'amendes pour avoir trompé les consommateurs ou favorisé le gaspillage. Dans cette optique, les « mukbangs» sont devenus l'une des cibles de la répression.



