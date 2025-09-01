Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Budget Bayrou : voter la confiance, puis l’amender peut être une bonne option

par François Langot, Professeur d'économie, Directeur adjoint de l'i-MIP (PSE-CEPREMAP), Le Mans Université
Lundi 1er septembre, le premier ministre, François Bayrou, débute des consultations avec les principaux leaders politiques à propos de son projet de budget pour 2026. Un autre budget est-il possible ? Peut-on à la fois réduire l’endettement, sans casser la croissance, tout en réduisant les inégalités ?

Cette année, l’État français versera 68 milliards d’intérêts aux marchés financiers. Au-delà de cette dépense contrainte, il déboursera 91 milliards d’euros de plus que ses recettes : le total de ses dépenses hors charges d’intérêts sera de 1 627 milliards…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La Chine peut-elle relever les défis liés au développement durable en modifiant les habitudes alimentaires de sa population ?
~ Alsace, Vosges, Alpes-Maritimes : ces campagnes françaises qui innovent
~ Corée du Nord : comment la logistique déjoue les obstacles
~ Changer l’enseignement des maths : Peut-on s’inspirer de l’école allemande ?
~ Drones et robots tueurs dans la guerre : soldat ou algorithme, qui décidera de la vie et de la mort demain ?
~ États-Unis : comment le nationalisme blanc cherche à imposer ses idées à travers la Cour suprême
~ « Le fact-checking » suffit-il à garantir une objectivité journalistique ?
~ Les bactéries miroirs pourraient conquérir la vie sur Terre : et si ce fantasme de scientifiques devenait une dangereuse réalité
~ Actionnaires et climat : un capitalisme de transition est-il possible ?
~ Repenser le risque : Comment l’incertitude peut renforcer les équipes et les organisations
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter