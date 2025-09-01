Alsace, Vosges, Alpes-Maritimes : ces campagnes françaises qui innovent
par Federico Diodato, Architecte-urbaniste, PhD en Architecture, Maître de conférences à l'Ensa Nancy, École nationale supérieure d'architecture de Nancy
Marc Verdier, Maître de conférence en aménagement du territoire, paysage et "urbanisme" rural., École nationale supérieure d'architecture de Nancy
Longtemps perçues comme périphériques, les campagnes françaises s’affirment aujourd’hui comme des laboratoires d’innovation écologique, sociale et culturelle. Entre initiatives locales, coopératives et expérimentations territoriales, elles révèlent des récits alternatifs capables de transformer notre rapport à l’écologie et au développement.
« Comment retourner à la vie rurale après avoir goûté à l’effervescence culturelle de la Ville Lumière ? », chantait Nora Bayes, à la fin de la Première…
- lundi 1er septembre 2025