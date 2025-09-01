Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Corée du Nord : comment la logistique déjoue les obstacles

par Gilles Paché, Professeur des Universités en Sciences de Gestion, Aix-Marseille Université (AMU)
Malgré son isolement diplomatique et d’importantes sanctions économiques, la Corée du Nord ne s’effondre toujours pas. D’où vient la résilience de la logistique nord-coréenne ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
