Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis : comment le nationalisme blanc cherche à imposer ses idées à travers la Cour suprême

par Anne E. Deysine, Professeur émérite juriste et américaniste, spécialiste des États-Unis, questions politiques, sociales et juridiques (Cour suprême), Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Sarah Rodriguez-Louette, Docteur de l’Université Sorbonne Nouvelle, laboratoire de recherche CREW, membre de la Chaire Unesco « Savoir Devenir à l'ère du développement numérique durable»., Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3
Les nationalistes blancs ont une vision très spécifique de ce que doivent être les États-Unis. Au sein de la galaxie trumpiste, ils ferraillent contre d’autres mouvances, comme le nationalisme chrétien.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La Chine peut-elle relever les défis liés au développement durable en modifiant les habitudes alimentaires de sa population ?
~ Budget Bayrou : voter la confiance, puis l’amender peut être une bonne option
~ Alsace, Vosges, Alpes-Maritimes : ces campagnes françaises qui innovent
~ Corée du Nord : comment la logistique déjoue les obstacles
~ Changer l’enseignement des maths : Peut-on s’inspirer de l’école allemande ?
~ Drones et robots tueurs dans la guerre : soldat ou algorithme, qui décidera de la vie et de la mort demain ?
~ « Le fact-checking » suffit-il à garantir une objectivité journalistique ?
~ Les bactéries miroirs pourraient conquérir la vie sur Terre : et si ce fantasme de scientifiques devenait une dangereuse réalité
~ Actionnaires et climat : un capitalisme de transition est-il possible ?
~ Repenser le risque : Comment l’incertitude peut renforcer les équipes et les organisations
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter