Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Malgré les interdits talibans, l'inextinguible désir d’école des filles afghanes

Quatre ans après le retour des talibans au pouvoir, les habitants du pays sont quasiment unanimes. De Kaboul à Hérat, en passant par les vallées reculées du Badakhchan, tous réclament, à contre-courant des pouvoirs publics, le retour de la scolarisation des filles. 


© Nations Unies
