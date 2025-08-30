Tolerance.ca
Quelle histoire les personnages de séries écrivent-ils ?

par Antoine Faure, Professeur associé et directeur de l'école de journalisme de l'Université de Santiago du Chili., Universidad de Santiago de Chile
Emmanuel Taïeb, Professeur de Science politique - Rédacteur en chef de Saison. La revue des séries, Sciences Po Lyon
Théo Touret-Dengreville, Doctorant en histoire contemporaine, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Les personnages sont nos portes d’entrée dans les univers historiques que les séries recréent en s’appuyant sur nos représentations actuelles.La Conversation


