Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ukraine : au moins 18 personnes tuées, dont quatre enfants, lors d'attaques russes contre Kiev

De nouvelles attaques meurtrières de la Russie contre des villes ukrainiennes dans la nuit de mercredi à jeudi, dont la capitale, Kiev, ont tué au moins 18 personnes, dont quatre enfants, et fait des dizaines de blessés, ont  indiqué des agences humanitaires de l'ONU.


© Nations Unies -

© Nations Unies -
