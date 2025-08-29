Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

RCA. La ratification du Protocole de Maputo, une étape essentielle – des efforts soutenus pour garantir les droits des femmes et des filles doivent suivre

par Amnesty International
Réagissant à la ratification, le 26 août, par les autorités centrafricaines du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo), Abdoulaye Diarra, chercheur senior à Amnesty International, a déclaré : « La ratification du Protocole de Maputo par les autorités centrafricaines […] The post RCA. La ratification du Protocole de Maputo, une étape essentielle – des efforts soutenus pour garantir les droits des femmes et des filles doivent suivre appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
