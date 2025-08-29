Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La nouvelle Constitution gambienne est à nouveau au point mort : 5 raisons qui expliquent cette situation

par Satang Nabaneh, Director of Programs, Human Rights Center; Research Professor of Law, University of Dayton School of Law, University of Dayton
La transition démocratique post-dictature de la Gambie a récemment subi un revers. Le projet de loi sur la Constitution de la République de Gambie (2024) n'a pas été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

L'adoption du projet de loi nécessitait le soutien d'au moins 75 % des 58 membres du Parlement gambien, y compris le président. Aujourd'hui, l'avenir des réformes démocratiques du pays est incertain.

La Gambie reste donc…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
