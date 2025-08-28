Guterres appelle Israël à renoncer à son plan de conquête de Gaza

Le Secrétaire général de l’ONU a dénoncé, jeudi matin, la récente escalade militaire dans l’enclave palestinienne, où Israël a annoncé son intention d’occuper la ville de Gaza. Une décision qualifiée de « dangereuse » par António Guterres, qui appelle à mettre fin au « catalogue d’horreurs » auquel est soumis le territoire.



