Liban : la mission de paix de l'ONU fermera ses portes fin 2027

Le mandat de la mission de maintien de la paix de l'ONU qui patrouille la Ligne bleue de séparation entre Israël et le Liban a été prolongé jeudi par le Conseil de sécurité, « pour la dernière fois », jusqu'à fin 2026. La mission a ensuite un an pour se retirer.


