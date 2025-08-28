Ukraine : au moins 18 personnes tuées, dont quatre enfants, lors d'attaques russes contre Kyïv

De nouvelles attaques meurtrières de la Russie contre des villes ukrainiennes dans la nuit de mercredi à jeudi, dont la capitale, Kyïv, ont tué au moins 18 personnes, dont quatre enfants, et fait des dizaines de blessés, ont indiqué des agences humanitaires de l'ONU.



