Soudan : « une véritable catastrophe », alerte une responsable de l’ONU

De retour d’une visite au Soudan, une haute responsable humanitaire a dressé jeudi un tableau apocalyptique de la guerre qui ravage le pays depuis plus de deux ans. De la capitale Khartoum, réduite au silence, à El Fasher assiégée, en passant par les camps de réfugiés au Tchad, Edem Wosornu décrit un pays à genoux, où la famine et le choléra menacent des millions de vies.


