Observatoire des droits humains

Le « sharp power », nouvel instrument de puissance par la manipulation et la désinformation

par Andrew Latham, Professor of Political Science, Macalester College
Au XXIe siècle, un pays qui souhaite faire usage de sa force sur la scène internationale n’a pas toujours besoin d’utiliser les armes.La Conversation


