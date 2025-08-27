Tolerance.ca
« Où avez-vous appris l’anglais ? » : la question de Trump au président du Liberia qui illustre les stéréotypes occidentaux sur les Afriques

par Sonia Le Gouriellec, Maîtresse de conférence en science politique à l'Université catholique de Lille, Institut catholique de Lille (ICL)
La remarque de Trump au président libérien Boakai révèle la persistance des stéréotypes et de l’ignorance, en Occident, de l’histoire et des sociétés africaines.La Conversation


© La Conversation
