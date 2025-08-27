Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Palestine

Le Conseil de sécurité fait le point sur la situation dans le territoire palestinien occupé en présence de Ramiz Alakbarov, l'envoyé de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient ; Joyce Msuya, du bureau onusien des affaires humanitaires ; Inger Ashing, de l'ONG Save the Children International ; et Ilana Gritzewsky, une ancienne otage israélienne du Hamas relâchée en mars. Suivez la couverture en direct de la réunion par la Section de la Couverture des réunions.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Algérie, Tunisie, Maroc : Comment l’opéra est passé d’un héritage colonial à un outil diplomatique
~ À la fin, qui prendra en charge le coût des assurances ?
~ Faut-il rouvrir des mines en France et en Europe au nom de la souveraineté économique ?
~ Le « sharp power », nouvel instrument de puissance par la manipulation et la désinformation
~ « Où avez-vous appris l’anglais ? » : la question de Trump au président du Liberia qui illustre les stéréotypes occidentaux sur les Afriques
~ Corps humain : l’hypothèse d’un budget énergétique limité pour gérer notre santé
~ Ce que les pleurs de bébé nous disent vraiment – et pourquoi l’instinct maternel est un mythe
~ Anatomie des principaux instruments du soft power de la Russie en Afrique
~ Vietnam : après le passage du typhon Kajiki, l’ONU apporte son aide
~ Liban : le rôle et les moyens futurs de la FINUL en débat
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter