Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Liban : le rôle et les moyens futurs de la FINUL en débat

Après un conflit dévastateur entre Israël et les militants du Hezbollah, principalement dans le sud du Liban, la cessation des hostilités en novembre 2024 a instauré un calme fragile le long de la Ligne bleue séparant les deux pays.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
