Tchad : l’emprisonnement de Succès Masra, symbole d’un espace politique verrouillé

par Bourdjolbo Tchoudiba, Doctorant en Sciences Politiques-Université Paris-Est Créteil, Laboratoire Interdisciplinaire d'Études du Politique Hannah Arendt (LIPHA), Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
L'ancien Premier ministre tchadien et chef du parti d'opposition Les Transformateurs, Succès Masra, a été condamné à 20 ans de prison et à une lourde amende d'un milliard de FCFA (1, 666 million de dollars US). Masra a été reconnu coupable de « diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe » et de « complicité de meurtre » dans les violences communautaires qui ont fait une…La Conversation


© La Conversation
