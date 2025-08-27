Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au Mali, des communautés rurales se mobilisent contre le mariage précoce pour protéger l’avenir des jeunes filles

par Blogueurs invités
En 2018 au Mali, les jeunes filles représentent environ 2 430 068 (24.1%) sur une population de 20 442 030 habitants. Plus de la moitié de ces filles sont mariées avant l’âge de 18 ans, particulièrement en milieu rural.


Lire l'article complet

© Global Voices -
