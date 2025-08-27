Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

The Other Sahel, un documentaire qui donne une autre image d'une région souvent réduite à une ‘zone de conflits’

par Jean Sovon
Quand on parle du Sahel, le commun des mortels gardent une seule image à l'esprit: une région en proie aux conflits armés où les crises sécuritaires et coups d’États dominent.


Lire l'article complet

© Global Voices -
