Le projet de budget 2026 sous la menace d'un vote de défiance… et du FMI

par Éric Pichet, Professeur et directeur du Mastère Spécialisé Patrimoine et Immobilier, Kedge Business School
Pendant sa conférence de presse, François Bayrou a tenté de convaincre de la faisabilité politique, financière et sociale de son plan pour le Budget 2026. La situation de la France est-elle vraiment dramatique ?La Conversation


