Observatoire des droits humains

Mauritanie : Des années d’abus liés aux contrôles des migrations

par Human Rights Watch
Click to expand Image Deux hommes près d’une pirogue, un bateau en bois traditionnellement utilisé pour la pêche en Mauritanie et en Afrique de l’Ouest, sur une plage de Nouakchott, en Mauritanie, le 28 juin 2022. Des pirogues sont fréquemment utilisées par des migrants cherchant à traverser l'océan Atlantique pour rejoindre les îles Canaries, qui font partie de l’Espagne. © 2022 Lauren Seibert / Human Rights Watch Les forces de sécurité mauritaniennes ont commis de graves violations des droits humains entre 2020 et début 2025 à l’encontre des migrants et des demandeurs d’asile.L’Union…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
