Observatoire des droits humains

La Thaïlande accorde aux réfugiés birmans le droit de travailler, une décision qui pourrait servir de modèle

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a salué mardi l'adoption par le gouvernement thaïlandais d'une résolution accordant aux réfugiés birmans de longue date le droit de travailler en Thaïlande. Cette décision pourrait servir de modèle à d'autres pays confrontés à des défis similaires.


