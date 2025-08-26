Hôpital Nasser : Israël parle d’« accident tragique », mais 250 journalistes ont déjà été tués

Face à l’émoi suscité lundi par une frappe israélienne sur un hôpital du sud de Gaza, qui a coûté la vie à au moins 20 personnes, dont cinq journalistes, le premier ministre israélien a déploré un « accident tragique ». Mais pour l’ONU, cette explication ne suffit pas : l’incident s’inscrit dans une série d’attaques systématiques contre la presse et les établissements de santé de l’enclave.



Lire l'article complet