Observatoire des droits humains

L'ONU crée deux mécanismes pour promouvoir la coopération en matière de gouvernance de l'IA

L’Assemblée générale des Nations Unies a décidé mardi de créer deux nouveaux mécanismes visant à promouvoir la coopération internationale sur la gouvernance de l'intelligence artificielle (IA), une décision saluée par le Secrétaire général de l’ONU.


© Nations Unies
