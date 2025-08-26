Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Près des autoroutes et des déchetteries : les gens du voyage face aux injustices environnementales

par Léa Tardieu, Chargée de recherche en économie de l’environnement, Inrae
Antoine Leblois, Chargé de recherches, économie de l'environnement et du développement, Inrae
Nicolas Mondolfo, Assistant de recherche, École Normale Supérieure Paris-Saclay – Université Paris-Saclay
Philippe Delacote, Directeur de recherche en économie à l'INRAE et Chaire Economie du Climat, Inrae
Les aires d’accueil des gens du voyage sont de fait très souvent placées dans des zones polluées ou présentant des nuisances environnementales.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
