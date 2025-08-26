Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment Airbnb a changé le secteur du tourisme

par Mustafeed Zaman, Professeur Associé en Marketing Digital, EM Normandie
En moins de vingt ans, Airbnb a modifié le tourisme. Actrice majeure du secteur, l’entreprise a accompagné l’émergence de nouveaux besoins et créé quelques problèmes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Près des autoroutes et des déchetteries : les gens du voyage face aux injustices environnementales
~ Violences de genre, répression sexuelle : pourquoi « Une journée particulière », sorti en 1977, reste plus que jamais d’actualité
~ Le cartable, miroir de l’histoire scolaire et de ses contradictions
~ La politique multiforme de la Russie en Afrique du Nord et au Moyen-Orient
~ Loi Duplomb, A69 : Comment le gouvernement Bayrou a contourné l’Assemblée nationale pour faire passer ses projets. La démocratie malmenée ?
~ Sortir du petit geste : l’urgence d’une éducation politique en anthropocène
~ Des microbes intestinaux qui enivrent et abîment le foie : comment le microbiote peut se transformer en microbrasserie
~ Quête de minceur et d’ivresse express : comment la « drunkorexie » menace la santé des jeunes
~ Un quart de l’humanité n’a toujours pas accès à l’eau potable
~ Égypte : l'ONU dénonce la « rotation », un outil de détention arbitraire prolongée
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter