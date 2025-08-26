Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La politique multiforme de la Russie en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

par Adlene Mohammedi, Expert associé au CERI, Sciences Po
Dans ses conquêtes comme dans ses concessions, la Russie a fait le choix de la flexibilité. Le mythe d’une Russie fidèle à de supposés « alliés » s’est heurté à la prudence et à la retenue dont elle a fait preuve face à la chute de Bachar Al-Assad en Syrie. En Europe, Moscou a décidé de combattre l’ordre qui lui a été imposé au lendemain de la guerre froide, allant jusqu’à envahir son voisin ukrainien. Au Moyen-Orient, il n’est pas question de tordre le réel, mais simplement de s’adapter aux rapports de force existants.

Toute réflexion sur la politique étrangère…La Conversation


