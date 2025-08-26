Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Égypte : l'ONU dénonce la « rotation », un outil de détention arbitraire prolongée

Le chef des droits humains de l’ONU a exhorté mardi Le Caire à mettre fin à une pratique de détention arbitraire utilisée pour réduire au silence les critiques du régime. Derrière l’euphémisme administratif de « rotation » se cache en réalité une mécanique aussi inhumaine qu’implacable : au moment où un prisonnier doit être libéré, de nouvelles charges sont aussitôt portées contre lui, prolongeant indéfiniment sa détention.


© Nations Unies -
