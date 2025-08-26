Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les femmes dans la finance : déconstruire les stéréotypes pour faire progresser l’égalité

par Gunther Capelle-Blancard, Professeur d'économie (Centre d'Economie de la Sorbonne et Paris School of Business), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Antoine Rebérioux, Profeseur d'économie, Université Paris Cité
Marie-Hélène Broihanne, Professeur de finance, Université de Strasbourg
À ce jour, aucune femme n’a jamais dirigé une grande banque française, alors qu’elles sont majoritaires au sein du secteur. Pour quelles raisons le pouvoir financier reste-t-il masculin en France ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La musique ne vous fait ni chaud ni froid ? Cela pourrait être dû au fonctionnement de votre cerveau
~ Liban. La destruction délibérée de terres et de biens civils par l’armée israélienne « doit faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre »
~ Gaza : Les forces américaines risquent d’être poursuivies pour facilitation de crimes de guerre israéliens
~ Cameroun : les réseaux sociaux à l'origine d'une vaste mobilisation civique à la veille de l'élection présidentielle
~ Une journaliste géorgienne condamnée à deux ans de prison, suscitant l’indignation à l'échelle nationale et internationale.
~ Soudan : après dix mois de blocus, un convoi de l’UNICEF atteint le Kordofan du Sud
~ Au Tchad, l’épidémie de choléra se propage dans les camps de réfugiés soudanais
~ Huit ans après l’exode forcé des Rohingya, l’ONU appelle à une solidarité renouvelée
~ L’hôpital Nasser frappé à Gaza : l’ONU dénonce une « attaque effroyable »
~ Sean Feucht au Québec : la décision d'annuler ses concerts est contre-productive
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter