Les femmes dans la finance : déconstruire les stéréotypes pour faire progresser l’égalité

par Gunther Capelle-Blancard, Professeur d'économie (Centre d'Economie de la Sorbonne et Paris School of Business), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Antoine Rebérioux, Profeseur d'économie, Université Paris Cité

Marie-Hélène Broihanne, Professeur de finance, Université de Strasbourg