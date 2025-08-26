Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Liban. La destruction délibérée de terres et de biens civils par l’armée israélienne « doit faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre »

par Amnesty International
La destruction massive et délibérée par l'armée israélienne de terres agricoles et de biens civils dans le sud du Liban doit faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre, déclare Amnesty International dans un nouveau rapport. Ce rapport, intitulé Nowhere To Return: Israel's Extensive Destruction of Southern Lebanon (Nulle part où retourner : destruction massive du […]


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
