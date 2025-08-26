Gaza : Les forces américaines risquent d’être poursuivies pour facilitation de crimes de guerre israéliens

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président américain Donald Trump, à droite, s’exprimait lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche à Washington, le 4 février 2025. © 2025 Maison-Blanche/Facebook (Washington, 26 août 2025) – Des membres du personnel militaire des États-Unis risquent d’être tenus responsables d’assistance aux forces israéliennes commettant des crimes de guerre à Gaza, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.La participation directe des forces américaines aux opérations militaires à Gaza depuis octobre…



Lire l'article complet