Observatoire des droits humains

Cameroun : les réseaux sociaux à l'origine d'une vaste mobilisation civique à la veille de l'élection présidentielle

par UMEBEH NMESSOMA FAVOR
Internet est plus qu’un outil commercial. En Afrique, les jeunes l’utilisent également pour amplifier leur voix et s’impliquer dans la politique, comme c’est le cas au Cameroun.


Lire l'article complet

© Global Voices -
