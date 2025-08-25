Soudan : après dix mois de blocus, un convoi de l’UNICEF atteint le Kordofan du Sud

Pendant près d’un an, les habitants du Kordofan du Sud, au Soudan, ont vécu coupés du monde, assiégés par les combats et privés de nourriture. Dimanche 24 août, un convoi humanitaire de l’UNICEF a enfin franchi les lignes pour atteindre cette région méridionale, frontalière du Soudan du Sud.



