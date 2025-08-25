Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au Tchad, l’épidémie de choléra se propage dans les camps de réfugiés soudanais

Le choléra qui sévit au Soudan se propage au Tchad. Alors qu'un grand nombre de Soudanais de la région du Darfour traversent la frontière tous les jours pour se réfugier dans l’est du Tchad, les camps de réfugiés sont touchés.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan : après dix mois de blocus, un convoi de l’UNICEF atteint le Kordofan du Sud
~ Huit ans après l’exode forcé des Rohingya, l’ONU appelle à une solidarité renouvelée
~ L’hôpital Nasser frappé à Gaza : l’ONU dénonce une « attaque effroyable »
~ Sean Feucht au Québec : la décision d'annuler ses concerts est contre-productive
~ Graff : de l’underground à la sauvegarde institutionnelle
~ Décrocher un diplôme sans reprendre des études : la validation des acquis de l’expérience, un dispositif méconnu
~ Qui était Berta Cáceres, assassinée en 2016 pour avoir défendu une rivière sacrée au Honduras ?
~ États-Unis : la politique nataliste inégalitaire de Donald Trump
~ Refuges de montagne : entre regain de fréquentation et menaces climatiques
~ Sean Feucht au Québec : la décision d'annuler ses concerts renforce la mobilisation qu’on souhaite freiner
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter