Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Huit ans après l’exode forcé des Rohingya, l’ONU appelle à une solidarité renouvelée

Huit ans jour pour jour ont passé depuis que des centaines de milliers de Rohingya ont fui l’État de Rakhine, au Myanmar, sous la violence des armes. Huit ans d’errance et de camps saturés, sans perspective de retour. En ce triste anniversaire, l’ONU exhorte la communauté internationale à renouer avec un élan de solidarité envers cette minorité musulmane persécutée.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan : après dix mois de blocus, un convoi de l’UNICEF atteint le Kordofan du Sud
~ Au Tchad, l’épidémie de choléra se propage dans les camps de réfugiés soudanais
~ L’hôpital Nasser frappé à Gaza : l’ONU dénonce une « attaque effroyable »
~ Sean Feucht au Québec : la décision d'annuler ses concerts est contre-productive
~ Graff : de l’underground à la sauvegarde institutionnelle
~ Décrocher un diplôme sans reprendre des études : la validation des acquis de l’expérience, un dispositif méconnu
~ Qui était Berta Cáceres, assassinée en 2016 pour avoir défendu une rivière sacrée au Honduras ?
~ États-Unis : la politique nataliste inégalitaire de Donald Trump
~ Refuges de montagne : entre regain de fréquentation et menaces climatiques
~ Sean Feucht au Québec : la décision d'annuler ses concerts renforce la mobilisation qu’on souhaite freiner
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter