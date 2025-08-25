Huit ans après l’exode forcé des Rohingya, l’ONU appelle à une solidarité renouvelée

Huit ans jour pour jour ont passé depuis que des centaines de milliers de Rohingya ont fui l’État de Rakhine, au Myanmar, sous la violence des armes. Huit ans d’errance et de camps saturés, sans perspective de retour. En ce triste anniversaire, l’ONU exhorte la communauté internationale à renouer avec un élan de solidarité envers cette minorité musulmane persécutée.



