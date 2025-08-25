Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sean Feucht au Québec : la décision d'annuler ses concerts est contre-productive

par Frédéric Dejean, Professeur en sciences des religions, Université du Québec à Montréal (UQAM)
La controverse entourant la venue de Sean Feucht montre comment certaines décisions politiques peuvent, paradoxalement, renforcer la mobilisation qu’elles cherchent à freiner.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Graff : de l’underground à la sauvegarde institutionnelle
~ Décrocher un diplôme sans reprendre des études : la validation des acquis de l’expérience, un dispositif méconnu
~ Qui était Berta Cáceres, assassinée en 2016 pour avoir défendu une rivière sacrée au Honduras ?
~ États-Unis : la politique nataliste inégalitaire de Donald Trump
~ Refuges de montagne : entre regain de fréquentation et menaces climatiques
~ Sean Feucht au Québec : la décision d'annuler ses concerts renforce la mobilisation qu’on souhaite freiner
~ Purificateurs d’air : la plupart des tests sont insuffisants pour évaluer leur efficacité ou leur  innocuité
~ Le projet de budget 2026 sous la menace de la censure… et du FMI – Bayrou demande un vote de confiance
~ Les coupes américaines dans l’aide mettent sous pression les programmes de santé en Afrique
~ Vente de viande sauvage sur TikTok : des espèces menacées sont proposées en Afrique de l'Ouest
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter