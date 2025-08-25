Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Graff : de l’underground à la sauvegarde institutionnelle

par Sabrina Dubbeld, Maîtresse de conférences en Histoire et théorie de l'art contemporain, Aix-Marseille Université (AMU)
Ouverture du Centre national des archives numériques de l’art urbain : une étape clé pour la patrimonialisation et la reconnaissance du graff.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
