Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Purificateurs d’air : la plupart des tests sont insuffisants pour évaluer leur efficacité ou leur  innocuité

par Amiran Baduashvili, Associate Professor of Medicine, University of Colorado Anschutz Medical Campus
Lisa Bero, Professor of Medicine and Public Health, University of Colorado Anschutz Medical Campus
Les fabricants de purificateurs d’air affichent souvent des allégations ambitieuses quant à l’efficacité de leurs appareils. Cependant, des protocoles d’évaluation plus rigoureux sont nécessaires.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sean Feucht au Québec : la décision d'annuler ses concerts est contre-productive
~ Graff : de l’underground à la sauvegarde institutionnelle
~ Décrocher un diplôme sans reprendre des études : la validation des acquis de l’expérience, un dispositif méconnu
~ Qui était Berta Cáceres, assassinée en 2016 pour avoir défendu une rivière sacrée au Honduras ?
~ États-Unis : la politique nataliste inégalitaire de Donald Trump
~ Refuges de montagne : entre regain de fréquentation et menaces climatiques
~ Sean Feucht au Québec : la décision d'annuler ses concerts renforce la mobilisation qu’on souhaite freiner
~ Le projet de budget 2026 sous la menace de la censure… et du FMI – Bayrou demande un vote de confiance
~ Les coupes américaines dans l’aide mettent sous pression les programmes de santé en Afrique
~ Vente de viande sauvage sur TikTok : des espèces menacées sont proposées en Afrique de l'Ouest
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter