Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les coupes américaines dans l’aide mettent sous pression les programmes de santé en Afrique

Les coupes budgétaires drastiques dans l’aide internationale au développement effectuées par le gouvernement américain vont continuer de mettre sous pression la santé mondiale, surtout dans les pays en développement, a affirmé lundi le chef de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), relevant que ces coupes perturbent les systèmes de santé dans de nombreux pays.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Vente de viande sauvage sur TikTok : des espèces menacées sont proposées en Afrique de l'Ouest
~ 4 conseils d’un spécialiste pour garder votre cœur en pleine forme
~ Quand l’excès de positivité dans les pratiques des entreprises peut nuire à la santé
~ Quelles qualités devrait posséder un bon patron ?
~ Femmes et finance : déconstruire les stéréotypes pour faire progresser l’égalité
~ La longue histoire des tests de grossesse : de l’Égypte antique à Margaret Crane, l’inventrice du test à domicile
~ L’individualisme, fondement démocratique, selon Tocqueville
~ Israël-Palestine : comment les religions juive et islamique sont mobilisées pour justifier la violence
~ Kabylie-État algérien : une confrontation politique persistante (2/2)
~ Les frontières des États-Unis vont rester ouvertes pour les immigrés hautement qualifiés en sciences et en technologies
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter