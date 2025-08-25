Les coupes américaines dans l’aide mettent sous pression les programmes de santé en Afrique

Les coupes budgétaires drastiques dans l’aide internationale au développement effectuées par le gouvernement américain vont continuer de mettre sous pression la santé mondiale, surtout dans les pays en développement, a affirmé lundi le chef de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), relevant que ces coupes perturbent les systèmes de santé dans de nombreux pays.



