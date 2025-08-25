Vente de viande sauvage sur TikTok : des espèces menacées sont proposées en Afrique de l'Ouest
par Angie Elwin, Head of Research at World Animal Protection and Visiting Research Fellow at, Manchester Metropolitan University
Delagnon Assou, Research assistant and volunteer lecturer
Neil D’Cruze, Research Strategic Lead, Canopy, and Visiting Researcher, Wildlife Conservation Research Unit (WildCRU), University of Oxford
Des animaux sauvages rares et menacés d'extinction au Togo font le buzz sur Internet pour toutes les mauvaises raisons : ils sont vendus comme viande sur TikTok.
