Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Vente de viande sauvage sur TikTok : des espèces menacées sont proposées en Afrique de l'Ouest

par Angie Elwin, Head of Research at World Animal Protection and Visiting Research Fellow at, Manchester Metropolitan University
Delagnon Assou, Research assistant and volunteer lecturer
Neil D’Cruze, Research Strategic Lead, Canopy, and Visiting Researcher, Wildlife Conservation Research Unit (WildCRU), University of Oxford
Des animaux sauvages rares et menacés d'extinction au Togo font le buzz sur Internet pour toutes les mauvaises raisons : ils sont vendus comme viande sur TikTok.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
