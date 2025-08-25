4 conseils d’un spécialiste pour garder votre cœur en pleine forme
par Lynn Smith, Senior Lecturer in Biokinetics and Head of Department of Sport and Movement Studies, University of Johannesburg
Le cœur humain est un organe extraordinaire. De la taille d'un poing, il travaille sans relâche pour pomper plus de 7 500 litres de sang par jour. Il achemine l'oxygène et les nutriments vers toutes les parties du corps tout en éliminant les déchets, en régulant la température corporelle et en préservant la santé des organes et des tissus.
Mais le cœur reste vulnérable. Les maladies cardiovasculaires demeurent la première cause de mortalité dans le monde, responsables de près…
- lundi 25 août 2025