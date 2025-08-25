Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

4 conseils d’un spécialiste pour garder votre cœur en pleine forme

par Lynn Smith, Senior Lecturer in Biokinetics and Head of Department of Sport and Movement Studies, University of Johannesburg
Le cœur humain est un organe extraordinaire. De la taille d'un poing, il travaille sans relâche pour pomper plus de 7 500 litres de sang par jour. Il achemine l'oxygène et les nutriments vers toutes les parties du corps tout en éliminant les déchets, en régulant la température corporelle et en préservant la santé des organes et des tissus.

Mais le cœur reste vulnérable. Les maladies cardiovasculaires demeurent la première cause de mortalité dans le monde, responsables de près…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les coupes américaines dans l’aide mettent sous pression les programmes de santé en Afrique
~ Vente de viande sauvage sur TikTok : des espèces menacées sont proposées en Afrique de l'Ouest
~ Quand l’excès de positivité dans les pratiques des entreprises peut nuire à la santé
~ Quelles qualités devrait posséder un bon patron ?
~ Femmes et finance : déconstruire les stéréotypes pour faire progresser l’égalité
~ La longue histoire des tests de grossesse : de l’Égypte antique à Margaret Crane, l’inventrice du test à domicile
~ L’individualisme, fondement démocratique, selon Tocqueville
~ Israël-Palestine : comment les religions juive et islamique sont mobilisées pour justifier la violence
~ Kabylie-État algérien : une confrontation politique persistante (2/2)
~ Les frontières des États-Unis vont rester ouvertes pour les immigrés hautement qualifiés en sciences et en technologies
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter